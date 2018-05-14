KONYA (AA) - Bozkır'da “Okuma Yazma Seferberliği” projesi kapsamında okuma yazma kurslarına katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Halk Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen toplantıda 39 kursiyere sertifikaları Kaymakam Emre Öztürk tarafından verildi.

Öztürk, kursa katılan kursiyerlere teşekkür etti.

Bozkır Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bozkır İlçesinde 'Okuma Yazma Seferberliği' kapsamında Bozkır Halk Eğitimi Merkezi tarafından yürütülen alan taraması faaliyetleri sonucunda ilçede okuma yazma bilmeyen 54 kursiyer tespit edilmiş. Okuma yazma bilmeyen bu kursiyerlerden 47'si bayan 2'si erkek ve 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 49 kursiyer “Okuma Yazma Seferberliği” kurslarına dahil edilerek eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. İlçemizde okuma yazma faaliyetleri 6 kurs merkezinde tamamlanarak 39 kursiyer sertifika almaya hak kazanmıştır”

“Okuma Yazma Seferberliği” kapsamında ilçede yürütülen eğitimlerde sertifika almaya hak kazanan 39 kursiyere Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte sertifikaları Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç tarafından verildi.

