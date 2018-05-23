Okuma yazma öğrenenler sertifika aldı

KARAMAN (AA) - Karaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında, okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.



Gazi Mustafa Kemal İlkokulu konferans salonunda düzenlenen sertifika dağıtım töreninde konuşan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hüseyin Küçük, kursta emeği geçenlere teşekkür etti.



İlmin ve öğrenmenin yaşınnı olmadığını ifade eden Küçük, "Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmek her Müslümanın vazifesidir. Halk Eğitim Merkezi olarak Karaman'ımızda okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmasın, bireyler daha mutlu olsun diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.



Yapılan konuşmanın ardından 100 kursiyere kurs bitirme belgesi verildi.



Törene, Vali Fahri Meral ve eşi Zehra Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.