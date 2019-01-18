Okuma yazma öğrenen kursiyerlerin sertifika sevinci

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde okuma yazma öğrenen kursiyerlere sertifika verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan ve Sarıkaya’da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan yetişkinlere yönelik kurs tamamlandı.

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, merkezdeki törende okuma yazma öğrenen kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlatılan kampanya çerçevesinde Sarıkaya’da şu ana kadar 7 kurs merkezinde birinci kademe yetişkin okuma yazma kursu açıldığını, bu kurslara 90 yetişkinin katıldığını belirtti.



Kursa katılan vatandaşlara sertifika verdiklerini aktaran Özcan, "Kaymakamlık olarak bu kurslara katılan tüm vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gideriyoruz. Mezun olan kursiyerlerimize okuma yazma seferberliğine katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kursiyerlerden Akgül Yücel de "Halk Eğitim Merkezi yetkililerinden Allah razı olsun. Okuma yazmayı öğrendik. İmzamızı atıyoruz, adımızı, belgeleri, tabelaları okuyabiliyoruz." diye konuştu.