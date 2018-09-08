Okuma yazma öğrenen kursiyerlere sertifika verildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta açılan kurslarda okuma yazma öğrenen kursiyerlere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliğinde 1. dönemin sona erdiğini ve bugün itibarıyla 2. dönemin başladığını söyledi.

Okuma yazma seferberliğinin başlama tarihinden itibaren il genelinde açılan 345 kursa 231'i erkek, 2 bin 549'u kadın olmak üzere, 2 bin 780 kursiyerin katılarak okuma yazma öğrendiğini anlatan Daştan Sipahi, "Açılan kurslarda il merkezinde 251 kişi okur yazar hale gelmiş ve belgelerini almışlardır. Ülkemizde okuma yazma bilmeyen kalmasın amacı ile yürüttüğümüz seferberliğin 2. aşamasında ilimizde okuma yazması olmadığı tespit edilen bin 288 kişiyi okur yazar hale getirmek hedefimizdir." dedi.

Kursiyerlerden 82 yaşındaki Nevziye Irkılata, okuma yazmayı öğrenmenin çok faydalı olduğunu belirterek, "Hastaneye gitsem, gezmeye gitsem, gideceğim yerin isimlerini okuyorum. Tekrar kurs açılırsa devem edeceğim. Kuran'ı Kerim okumasını da öğrendim. Daha önce hiç yaşamamışım, kursu açanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere okuma yazma sertifikası ve çeşitli hediyeler verildi.



