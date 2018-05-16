Okuma yazma kursiyerlerden Vali Şimşek'e ziyaret

NİĞDE (AA) - Okuma yazma seferberliği kapsamında eğitim alan kursiyerler, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen okuma yazma seferberliği kapsamında Niğde'de açılan kurslara devam eden bir grup kursiyer, Vali Şimşek'e ziyarette bulundu.

Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kursiyerleri çabalarından ve isteklerinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin bu konuda bir meşale yaktığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Bizlerin görevi ise okuma yazma oranını yüzde 100'e çıkartmaktır. Niğde genelinde Halk Eğitimi Müdürlüğümüzce farklı bölgelerde açılan okuma yazma kursları meyvelerini vermeye başladı. Çok sayıda kursiyerimiz eğitimleri tamamladı ve okuma yazmayı öğrendiler. Vatandaşlarımızdan yeni kurslar açılması konusunda talepler gelmeye devam ediyor. Bizler de bu talepler doğrultusunda kurs açmaya devam ediyoruz. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyor, hepinize başarılar diliyorum."