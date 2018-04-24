Okuma oranını çiçeklerle artırdılar

MANİSA (AA) - Zekeriya Güneş - Manisa'nın Salihli ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve taşımalı eğitimle kırsaldaki 9 ayrı mahalleye hizmet veren Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu ve Ortaokulu'nda, öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesini yeniden tasarlayarak hem 50'den fazla bitkinin yetiştirildiği bir botanik bahçesi hem de öğrencilere motivasyon sağlayan okuma alanı haline getirdi.

Bahçeye çeşitli kurumlardan aldıkları farklı türde bitkileri dikerek yetiştiren öğrenciler, otomobil lastikleri, hurda variller, ekmek saklama rafları gibi çeşitli atık malzemeleri kullanarak da "Çiçek Kitap Durağı" adını verdikleri ders çalışma, okuma ve dinlenme alanı yaptı.

Okul Müdürü Yakup Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle okullarında kitap okuma alışkanlığının belirgin bir şekilde arttığını söyledi

Proje fikrinin öğrencilerden geldiğini aktaran Ateş, "Bizim de desteğimizle öğrencilerimizin hurdalık malzemelerle 100 metrekare alanda kurduğu ve yaklaşık 50 çeşit çiçek ve bitkinin bulunduğu botanik bahçesini, havaların ısınmasıyla beraber kitap durağına dönüştürdük. Çocuklarımız kendileri için belirlediğimiz kitap okuma saatlerinde, boş vakitlerinde veya öğle araları gelip zamanlarını kitap durağında geçiriyorlar. Öğrencilerimizin, daha önce haftada 2-3 kitap okurken şimdi 5-6 kitap okuduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

Ateş, öğrencilerin bahçeyle gönüllü olarak ilgilendiğini dile getirerek, "Çiçeklerin bakımını ve sulamasını yapıyorlar. Çocuklarımız kendileri için ayırdığımız özel alanda çalıştıkları zaman, kendilerine verilen değeri daha iyi hissediyorlar." ifadelerini kullandı

Yıldızhan: "Öğrencileri motive ediyor"

Rehber öğretmen Şule Yıldızhan da durağın, öğrencileri motive ettiğini belirterek, "Çiçek durağı, açık alanda havalar güzel olduğu zaman okula kapanmak yerine güzel ortamda kitap okuma saatleri, ders etkinlikleri yapılması amacıyla yapıldı. Halen çalışmalarımız devam ediyor. Bazı kurumlardan çiçek yardımı aldık. Toplanan malzemelerle elimizden geldiği kadar güzel bir ortam oluşturduk. Çocuklar malzeme buldukça getiriyor." dedi.

Projenin mimarlarından 8. sınıf öğrencisi Eren Demir, okul bahçesindeki boş alanları değerlendirmek amacıyla kitap okuma alanı oluşturduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizle okul idaresinden gerekli izini aldıktan sonra kendi imkanlarımızla bir şeyler yaptık. Temin ettiğimiz çiçekleri ektik. Evlerimizden getirdiğimiz hurda malzemeleri burada değerlendirdik. Okulumuzun kütüphanesinin yanı sıra sınıfımızda da kütüphanemiz var. Orada içeride kitap okumaktan sıkılıyorduk. Biz de botanik parkın oluşturulmasını istedik. Şimdi kitap okuma saatlerinde buraya gelip hem okuyoruz hem de derslerimize çalışıyoruz."

6. sınıf öğrencisi Döndünur Topuz ise kitap durağı yapılırken bütün öğrencilerin severek emek verdiğini, ortaya çıkan sonuçtan son derece memnun olduklarını söyledi.