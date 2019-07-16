Okulun imkanları şampiyon için seferber edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de doğuştan engelli olan ve protez bacakla spor yapan 17 yaşındaki yüzme şampiyonu Mustafa Kaya'ya kentte faaliyet gösteren özel okul kucak açtı.

Tam burslu olarak Kırşehir Bil Kolejleri Anadolu Lisesi'nde eğitim görmesi sağlanan Kaya'ya, okulun yarı olimpik yüzme havuzu da tahsis edildi.

Mustafa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarı elde etmesinde okulun yüzme havuzunda rahat antrenman imkanı sağlanmasının büyük etkisi olduğunu söyledi.

Daha büyük başarılara imza atacağını vurgulayan Kaya, "Kırşehir Bil Kolejleri Anadolu Lisesi iki yıldır beni tam burslu okutuyor. Aynı zamanda, yarı olimpik yüzme havuzunu da sonuna kadar açtılar. Burada beden eğitimi öğretmenlerim eşliğinde çok güzel çalışmalar yaptım. Başarımın arkasında bu imkanların sağlanması da var. Beden eğitimi hocalarıma, yöneticilerimize, yönetim kurulu başkanımız Fatih Yıldırım'a şükranlarımı sunarım." dedi.

Kolej Müdürü Mustafa Çelik de okullarının her zaman başarılı engelli sporculara sahip çıkarak kucak açtığını dile getirdi.

Şampiyon sporcu Mustafa Kaya için de her türlü imkanın seferber edildiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Mustafa Kaya iki yıldır burslu okuyan sporcu öğrencilerimizden biri. Engeli sporculara her yıl eğitim bursu sağlamaktayız. Mustafa Kaya da tam burslu okuyan öğrencimiz. Okulumuzun yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme öğretmenlerimiz kontrolünde yarışmalara hazırlanmakta. Kırşehir'de yüzme havuzu bulunan tek okul olarak sporun her branşında olduğu gibi yüzme branşında da bir çok başarılı sporcu yetiştirmeye devam ediyor."

Mustafa Kaya, nisan ayında Antalya'da gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 100 metre kelebek ve 100 metre sırtüstünde altın madalya kazanmış, aynı organizasyonda 100 metre serbest, 200 metre karışık ve 50 metre serbest kategorilerinde ise ikinci olmuştu.