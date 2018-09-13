Okulun bu yılki tüm mezunları üniversiteli oldu

İSTANBUL - Kenan Irtak (AA) - Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu yıl mezun 32 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre çeşitli dereceler elde ederek Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yerleşmeyi başardı.

Fatih'teki Darüşşafaka Lisesi'nin tarihi binasında hizmet veren Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, eğitime başladığından beri önemli başarılara imza attı.

Her yıl üniversite sınavlarında başarısını arttıran lisenin bu yıl sınava giren 32 mezununun tamamı YKS'de büyük başarılar elde etti. 32 öğrencinin 7'si hukuk, 3'ü tıp, 2'si bilgisayar mühendisliği, 2'si siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, 2'si elektrik-elektronik mühendisliği, 1'i biyomedikal mühendisliği, 1'i endüstri ve 1'i inşaat mühendisliği, 1'i makine mühendisliğine yerleşti. Diğer öğrenciler de fizik, ilahiyat, İslami ilimler, mimarlık, tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ve yönetim bilişim sistemleri gibi bölümlere yerleşti. Lise, imam hatip liseleri arasında YGS'de ve Arapça bilgi yarışmalarında da birincilikler elde etti.

Okulda "Yedirenk" okul dergisi, "Bilim ve Tefekkür" isimli bilim dergisi , "Ceviz Ağacı" adlı edebiyat ve sanat dergisi ile "DEM" isimli gazete, öğretmenlerin desteğiyle öğrenciler tarafından çıkartılıyor.

"İlk 3 binde 7 öğrencimiz var"

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, okul ve öğrencilerinin başarılarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1873 yılında Sultan Abdülaziz döneminde inşa edilen okulun, Darüşşafaka'nın Maslak'a taşınmasından sonra bir süre atıl kaldığını ve 2010 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla okullarına tahsis edildiğini söyledi.

Lisede farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilerin de eğitim gördüğüne dikkati çeken Kefeli, "60 ülkeden 420 öğrencimiz var. Bunların 240'ı uluslararası diğerleri de Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencilerimiz. Okulumuz Proje Okul kapsamında olduğu için sınavla öğrenci alıyoruz." diye konuştu.

Kefeli, üniversite sınavına hazırlığı 2 yıla yaydıklarını, 11 ve 12. sınıfların günde 2, haftada toplam 15 saat üniversite hazırlık dersi yaptığını ve bu çalışmanın sonucunda öğrencinin okul dışında ek ders almadan, dershaneye gitmeden üniversite sınavlarından başarı elde ettiğini anlattı.

Uyguladıkları modelle öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarında önemli başarılar kazandığını vurgulayan Kefeli, "Üniversite başarımız da çok ön sıralarda. Bu sene mezun olan bütün öğrencimiz yüksek derecede puan aldı. İlk 3 binde 7 öğrencimiz var. Öğrencilerimizin yüzde 78'i ilk 50 binin içinde. Bu yüksek bir başarı. Yaklaşık 2 milyon öğrenci sınava giriyor. Öğrencilerimizin tamamı başarılı sonuçlar elde ettiler ve Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, İstanbul, Marmara, Yıldız, Şehir, İbn Haldun gibi üniversitelere girdiler. 32 öğrenci sınava girdi. Tamamı yüksek puan aldılar." ifadelerini kullandı.

Kefeli, öğrencilerinin bu başarısında kendi alanında deneyimli ve özverili öğretmenlerin payının büyük olduğuna vurgu yaptı.

Okulda akademik eğitimin yanında spor ve sanata dair çok sayıda faaliyetin de yapıldığını söyleyen Kefeli, okulun ilahi ve mehter grubunun da bulunduğunu kaydetti.

"Mükemmel bir yer"

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazanan ve sınavda Türkiye 1277'ncisi olan Ahmet Aktaş ise beklediğinden daha iyi puan aldığını ve istediği bölüme yerleştiğini belirtti.

Aktaş, sınava hazırlanırken kendisini çok sıkmadığını, denemelerin sonuçlarına göre eksikliğini gördüğü derslerin bölümlerini tekrar ettiğini ve günde 2-3 saat ders çalıştığını ifade etti.

Mezun olduğu Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kendisine çok şey kattığını anlatan Aktaş, "Tekrar seçme hakkım veya önerme şansım olsa bu okul tercih edeceğim bir yer. Okulumun böyle olduğunu bilmiyordum. Hatta çok ön yargılı geldim. Gelince hiç düşündüğüm gibi olmadığını gördüm. Hocaları, arkadaş ortamı, binası beklediğimin üstünde bir yer çıktı. Mükemmel bir yer. Yurt bölümü de çok güzel." diye konuştu.

"Çok üst düzey bir eğitim veriyorlar"

Türkiye 106'ncısı Emirhan Kartal da Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandığını söyledi.

Okuldaki öğretmenlerinin çok kaliteli olduğuna vurgu yapan Kartal, "Çok üst düzey bir eğitim veriyorlar. Ayrıca arkadaşlarla beraber yurtta çalıştığımız için birbirimize çok şey kattık." dedi.

Şehir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü'ne yerleşen Türkiye 217'ncisi Muhammet Burak Bakır da dershaneye gitmeden, kendi okullarında üniversite sınavlarına hazırlandıklarını dile getirdi.

Sınava 11. sınıftan itibaren hazırlandıklarını aktaran Bakır, "Hazırlık sürecinde en çok önemsediğim mevzu bunun normalleştirilmesi. Bana göre üniversiteye hazırlığı ayrı bir iş olarak görmemek lazım. Yani günlük hayatı aksatmamalı." ifadelerini kullandı.

"İmam hatipten mezun olmak hiçbir şeye engel değil"

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Bölümü'ne yerleşen eşit ağırlık Türkiye 1160'ıncısı Muhammed Emin Ay da hayalindeki bölümü kazandığını belirtti.

Sınava çok yoğun bir şekilde hazırlanmadığını ifade eden Ay, "Kendimi çok kasmadım. Filmimi de izledim, dışarıda da gezdim, ders de çalıştım. Hafta içi ve hafta sonu üniversite hazırlık kursunda çalıştım. Ders saatlerinde hocalarımız yönlendiriyordu zaten. Yurtta kaldığımız için çözemediğim soruları bilen arkadaşlara sordum, onlar çözüyordu. Ortalama günde 3 saat çalıştık. Çok yoğun değildi." şeklinde konuştu.

Ay, okulun sosyal imkanlarından da faydalandığını ve daha çok sporla uğraştığını söyledi.

İmam hatip liselerinde okumayı tavsiye eden Ay, şunları kaydetti:

"İmam hatip kesin tercihim ve bu lise benim tek tercihimdi. Daha önce burada okuyan abilerim bana burayı tavsiye etti. Ben de eğitiminin çok kaliteli olduğunu duydum. Uluslararası öğrencilerle birlikte okumanın daha ayrı bir havası oluyor. Fen bilimlerinin yanında İslami ilimleri de öğrenmemiz gerekiyor. İmam hatip okulları üniversite sınavlarında bir başarısızlığa yol açmıyor. İmam hatipten mezun olmak hiçbir şeye engel değil. Hatta daha çok şey katıyor."