Okulların gönüllü tamircisi

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de, Tomarza Fen Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmenliği yapan 32 yaşındaki Fatih Özgan, ilçedeki tüm okulların bozulan elektronik cihazlarını maharetli elleriyle tamir ederek, okulları maddi külfetten kurtarıyor.

Meslek lisesini ve ardından kazandığı üniversiteyi bitirdikten sonra yabancı dilini geliştirmek için ABD'ye giden Özgan, hem dil eğitim alıp hem de çalıştığı bu ülkede 2 yıl kaldıktan sonra vatan özlemi ağır basınca Türkiye'ye döndü.

Girdiği KPSS'yi kazanarak Muş'a atanan ve burada 2 yıl kaldıktan sonra 2012 yılında memleketi Kayseri'ye gelen Özgan, 6 yıldır Tomarza Fen Lisesi'nde hem çok sevdiği mesleğini yapıyor hem de okulların bozulan elektronik cihazlarını tamir ederek meslektaşlarının takdirini topluyor.

Öğretmen Özgan, AA muhabirine, dil eğitimi için gittiği ABD'de çalıştığı iş yerinde pedicab (bisiklet şeklinde dizayn edilmiş, müşterilerin bisikletin arkasında 2-3 kişilik yerlere oturduğu, insan gücüyle çalışan üstü açık taşıt) tamiri yaptığını söyledi.

Bir ay süren acemiliğin ardından işi öğrendiğini belirten Özgan, "Müşterilerim her gün kuyruktaydı. Akşama kadar çok çalışıyordum, akşama kadar 500-600 dolar kazanıyordum. Çok da iyiydi işim. 2 yıl çalıştıktan sonra tat vermemeye başladı. Param çok ama mutlu değildim. İnsan ülkesini istiyor, özlüyor. Gelince toprağı öpüyoruz ya onu gerçekten yaşadım." dedi.

Özgan, Türkiye'ye geldikten sonra girdiği KPSS'yi kazanarak çok sevdiği öğretmenliği yapmaya başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Derse zaten giriyoruz, onda sıkıntı yok ama boş zamanımızda da birilerine faydalı olmamız gerekiyor diye düşünüyordum. Tamamen iyi niyetle yola çıktık. Şimdi baktığım zaman 4 yıldır hem derse giriyorum hem de boş zamanlarımda bütün ilçenin elektronik anlamda anladığınız ne varsa, buna yatılı okulların büyük bulaşık, çamaşır makineleri de dahil, elektrik, elektronik, bilgisayarla ilgili neleri varsa hepsini tamir edebiliyorum. Kesinlikle hiçbir ücret talep etmiyoruz. Çünkü okullarımız, devletimiz bizim. Ufak tefek parçalarını onlar temin ediyor, ben montajını yapıyorum, bu şekilde sorunlar anında halloluyor."

İlçenin en ücra okulları, kapanan okullar da dahil olmak üzere gezdiğini ve kömürlüklere kadar bakarak, atılan cihazları topladığını ifade eden Özgan, bunları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne getirerek elden geçirdiğini ve çalışır vaziyete getirdiğini kaydetti.

Tamir ettikten sonra okulları arayarak, ihtiyaçları olup olmadığını sorduğunu belirten Özgan, "Birçok sınıfta akıllı tahta yok, köy okullarımızda. Onların hepsine götürdüm, bilgisayar kurdum, projeksiyon cihazları kurdum. İlde kullanılmayan makineler varsa onlardan getirdim, kurdum. Şu anda ilçemizin elektronik anlamda hiçbir eksiği yok. Teknik servis de kesinlikle çağırmayız." ifadelerini kullandı.

- "Devlete 50 bin lira kar ettirdim"

İki yıl önce başından geçen bir olayı hiç unutamadığını dile getiren Özgan, şunları kaydetti:

"İki yıl önce Tomarza Fen Lisesi'nden telefon geldi. Dediler ki 'sirkülasyon pompasını tamir edebilir misin?' 'Hocam, sirkülasyon pompası nedir?' diye sordum. 'Kaloriferin içindeki suyu devridaim yaptıran bir motor' dediler. 'Daha önce hiç hayatımda açmadım ama yatkınlığım var, yaparım hocam' dedim. Servisle konuşmuşlar, 'bu motordan elimizde yok, değiştirmemiz lazım, 50 bin lira maliyet var' demişler. Gittim baktım, küçük bir motor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kullanılmayan malzemelerin atıldığı depodan bizimkinin aynısından buldum. Sanayide bir-iki contasını yaptırdım, getirdim yerine taktım. Çok güzel çalıştı, hala bugün de kullanılıyor. Kesinlikle 5 kuruş para verilmedi, 20, 30 lira belki contasına verdiysek, budur yani. Bunlar bize aldığımız paranın gerçekten helal olduğu hissini veriyor. Orada devletimize 50 bin lira kar ettirmek bizim için gerçekten gurur verici bir şey."

Yakında robotik kodlama eğitimi alacağını vurgulayan Özgan, ileri teknolojiyi daha iyi öğrenip, çok daha fazla verimli olmak istediğini dile getirdi.

Tomarza Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hacı Dilbaz ise Fatih hocayı 2-3 yıldır tanıdığını söyledi.

Fatih hocanın fotokopi makinesi, bilgisayar, yazıcı, kamera kurulumu ve arızalarında işi olmamasına rağmen gönüllülük esasıyla bunu hallettiğini anlatan Dilbaz, "Binlerce lira harcamamız gereken işlerimizi, bir kuruş para harcamadan ve hiç aksaklığa uğramadan günün 24 saatinde Fatih hocanın hallettiğine şahidim. Kendisinden çok memnunuz, ilçemizin eli kolu. Tomarza için Fatih hoca bir şans." dedi.