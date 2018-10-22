Okulların 2019 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama yüzde 16,2 artış olacak.

AA muhabirinin 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim ve ortaöğretim okulları, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri ve pratik sanat okullarında yüzde 16,2 artışla 3 bin 370 liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 16,3 artacak ve 3 bin 780 lira olacak.

2019 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ile 2018'e göre artış oranları şöyle:

Okul türleri ve kademesi

2018 (TL-Ücret)

2019 (TL-Ücret)

Artış Oranı (Yüzde)

İlköğretim Kurumları

(İlköğretim, ortaokul, yatılı orta okullar, imam hatip okulları ile özel eğitim okulları)

2.900

3.370

16,2

Ortaöğretim Okulları

(Genel ve mesleki teknik liseler, çok programlı liseler ve imam hatip liseleri)

2.900

3.370

16,2

Yetişkinler teknik eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri, pratik sanat okulları

2.900

3.370

16,2

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları

(3308 sayılı Kanun kapsamında olan okullar)

3.250

3.780

16,3