SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, oy kullanma işlemlerine için okulların yarısından fazlasının engellilerin erişimine açık olduğunu, tüm okullarda önlem alınacağını bildirdi.

Yılmaz, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Sivas'ta Kılavuz Mahallesi'ndeki Lütfi Abay Ortaokulu'nda incelemelerde bulunarak, sınıfları gezdi.

Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, 24 Haziran seçiminin Cumhuriyet tarihinde, demokrasiye geçişten sonraki en önemli dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türkiye'deki istikrar ve demokrasinin müesseseleşmesi için bir seçim yapılacağını anlatan Yılmaz, "Hükümet sistemini değiştik, parlementer hükümet sisteminden millet hükümet sistemine geçtik. Vatandaşlarımıza çağrımız şudur mutlaka ama mutlaka katılın, oy verin. Verdiğiniz her oy demokrasimizi güçlendirecektir. Verdiğiniz her oy Türkiye'yi güçlendirecektir." dedi.

Seçime katılım ne kadar fazla olursa Türkiye'nin güçleneceğini ve dünyanın Türk demokrasisine ve Türkiye'deki yöneticilere olan güveninin artacağını vurgulayan Yılmaz, "İnanıyorumki bu aziz millet herkes sandığa katılacak ve demokratik iradesini kullanacaktır. Kimin tarafına kullanırsa kullansın hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

- "Okullarımızın yarısından fazlası engelli erişimine açık"



Bu seçimde diğer seçimlerden farklı bir uygulama başlattıklarını bildiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Seçim kurullarına müracaat etmeleri kaydıyla oy kullanmaya gelemeyecek kadar hasta olanlar evde de oylarını kullanabilecekler. Sivas'ta bu kapasamda 98 vatandaşımız müracaat etmiş ve oylarını okullara gelmeden kullanabilecekler. Bu da hem demokrasimizin gelişimi açısından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir ve önemlidir. Evinde kullanmayacak da sandıkta oy kullanmak için gelen engelli vatandaşlarımızın da ulaşımı ve sandığa erişiminin sağlanması lazım. Okullarımızın yarısından fazlası engelli erişimine açıktır. Bütün il müdürlerimize ve sandık kurulan okul müdürlerimize talimatımızdır. İster geçici ister kalıcı, mutlaka her vatandaşımızın hiçbir engel görmeden veya en az sıkıntıyla sandıklara ulaşabilmesini temin için gereken işlemleri yapmaları gerekir."

Bakan Yılmaz, daha sonra kentteki bir kafeteryada düzenlenen "Öğretmenler ile Buluşma" toplantısına katılarak, eğitimde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.