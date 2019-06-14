Okullarda karne heyecanı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı, Sinop, Çorum, Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bostan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, TOKİ İlkokulundaki karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Aktaş, onlara yaz tatilini güzel değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Tatilde çocukların bol bol oyun oynamaları gerektiğini vurgulayan Aktaş, "Çocukların teknoloji bağımlılığından kurtarılması için sokak oyunlarının teşvik edilmesi gerekiyor. Sokaklarda oyun alanları oluşturulması ve çocuklarımızın buralara yönlendirilmesi, daha sağlıklı olmalarını sağlayacaktır. Velilerimizin çocukların günlük sokak etkinliklerini inceleyeceğini ve gözlerinin üzerinde olacağını düşünüyorum." dedi.

- Çorum

Çorum'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.



Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mukadder Akaydın İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra karnelerini dağıtan Yüksel ve Aşgın, karne sevinçlerine ortak oldu.

Öğrencilere hediyelerde veren Yüksel, yaz tatili ile ilgili tavsiyelerde bulundu.



Yüksel, 2018-2019 eğitim öğretim yılında il genelinde 27 anaokulu, 187 ilkokul, 149 ortaokul ve 105 ortaöğretim kurumu olmak üzere 468 okulun tatile girdiğini belirterek, 94 bin 558 öğrencinin karne sevinci yaşadığını kaydetti.

- Sinop

Sinop'taki törenle 35 bin 388 öğrenci karne aldı.



Taşmanlı köyündeki Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulunda gerçekleştirilen törende, Vali Köksal Şakalar tarafından öğrencilere karneleri verildi.

Vali Şakalar, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere güzel bir yaz tatili geçirmeleri dileğinde bulundu.



Yorucu bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Şakalar, "Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimiz kutluyorum. Velilerimize de çocuklarıyla daha yakından ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunuyorum." diye konuştu.



- Kastamonu

Kastamonu'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 55 bin 619 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Merkeze bağlı Kayı köyünde düzenlenen programa Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Albay Gamze Aydoğdu, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Karne dağıtımı sırasında öğrencilerle sohbet eden Karadeniz, onlardan yaz tatilini dinlenerek geçirmelerini istedi.

Kastamonu genelinde 55 bin 619 öğrenci bugün karne aldı.

- Amasya

Amasya ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 59 bin 139 öğrenci karne aldı.

Vali Osman Varol, Şehitler İlkokulunda yapılan karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilere emek veren öğretmenleri, okul görevlilerini ve velileri tebrik etti.

Eğitimin anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar uzanan uzun bir süreç olduğa işaret eden Varol, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz tatil yapmayı hak etti. Onlara şimdiden iyi tatiller diliyorum. Umuyorum ki eğitim dönemi sonunda birçok öğrencimiz başarı, takdir ve teşekkür belgesi almak suretiyle bir üst sınıfa geçti fakat buna rağmen çeşitli sebeplerle bazı öğrencilerimizin karnesinde düşük not olabilir. O çocuklarımızın ailelerine tavsiyem, onları kesinlikle eleştirmemeleri, destek olmaları ve öz güvenlerini zedelememeleridir. Kesinlikle başarılı öğrencilerle mukayese etmemeleridir."

Konuşmaların ardından okuldaki sınıfları gezen Vali Varol, öğrencilerle bir süre sohbet ederek karnelerini verdi.

Karne dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Amasya'da il merkezinde 27 bin 318, Göynücek'te bin 411, Gümüşhacıköy'de 3 bin 281, Hamamözü'nde 448, Merzifon'da 12 bin 762, Suluova'da 9 bin 234, Taşova'da 4 bin 685 olmak üzere kent genelinde 59 bin 139 öğrenci karne aldı.



- Tokat

Tokat'ta, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıtıldı. İl genelinde 111 bin 782 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Alparslan İlkokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencileri tebrik ederek, "Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. 3 ay boyunca tatilin keyfini çıkarın ve iyice dinlenin. Tatilde de çokça kitap okuyun." ifadelerini kullandı.





