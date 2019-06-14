Okullarda karne heyecanı

KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Konya'da merkez Meram ilçesi Çomaklı İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Öğrencilerin karnelerini veren Vali Cüneyit Orhan Toprak, çocuklara tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti. Sınıfları tek tek gezen Toprak, öğrencilerle sohbet etti.

Toprak, daha sonra Karatay Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen karne törenine katıldı.

Kentte 450 bin 634 öğrencinin karnelerini alarak yaz tatiline girdiğini belirten Toprak, okulun başarılı ve devamsızlık yapmayan öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

- Aksaray

Aksaray'da 83 bin 352 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hayrullah Alaboyun, Mehmet Sarrafoğlu İlköğretim Okulunda düzenlenen törende çocuklara karnelerini dağıttı.

Alaboyun'a, Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Görmez, Eğitim-Bir-Sen Aksaray Şube Başkanı Murat Günaydın, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Toprak eşlik etti.

- Karaman

Karaman'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 48 bin 395 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Fahri Meral, kent merkezindeki Hamza Anaç İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Meral, çocuklara karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt da katıldı.



Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

- Afyonkarahisar



Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci karne heyacanı yaşadı.



Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Neriman İbrahim Küçükurt Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, eğitimin hayatın her döneminde devam eden bir faaliyet olduğunu söyledi.

Öncelikle ailede başlayan eğitimin sonra okullarda devam ettiğine işaret eden Küçükkurt, "Eğitim olmazsa olmaz. Bugün gelişmiş, müreffeh ve insan haklarının oturduğu toplumlara baktığımızda eğitimli olanların daha üstün olduğunu görüyoruz. Eğitim hem insani ilişkileri düzenliyor, bir taraftan da daha müreffeh bir hayat sürmede etkin rol oynuyor. Bu toplumlara en iyi örnekler ise Almanya ve Güney Kore'dir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da 147 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade ederek, yoğun bir eğitim öğretim yılının geçtiğini anlattı.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Vali Tutulmaz ve Yalçın, öğrencilere karnelerini dağıttı.







