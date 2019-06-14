Okullarda karne heyecanı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle karne dağıtım törenleri düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Nezihe Tahsin Kitapçı İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini dağıttı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Şimşek, onlara güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de 387 okulda yaklaşık 72 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Onların heyecanına ortak olmak sevinçlerini paylaşmak için okulları ziyaret ettiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Öğrencilere karnelerini takdim ediyoruz. Bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki hepsi çok başarılı. Başarlı olmayan öğrencilerimiz varsa onlar da üzülmesinler, çalışarak bu durumu mutlaka telafi edeceklerdir. Tüm öğrencilere güzel bir yaz tatili diliyorum. Gönüllerince eğlensinler, hoşça vakit geçirsinler. Ama bir taraftan da kitap okumayı ihmal etmesinler. Ayrıca bu hafta sonu yapılacak üniversite sınavına girecek öğrencilere de başarılar diliyorum."

Vali Şimşek daha sonra, gör engeli nedeniyle evde eğitim alan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Abdulkadir Saygılı'yı Şahinali Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek ona karnesine verdi ve tablet bilgisayar hediye etti.



