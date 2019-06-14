Okullarda karne heyecanı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde 3 bin 925 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Çeltikçi İlkokulu ve Ortaokulundaki karne dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Jandarma Komutan Vekili Uğur Yılmaz, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Karakuş'un açılış konuşması yaparak öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etmesi ile başlayan programda, öğrenciler tarafından hazırlanan dans gösterisi sunuldu.

"Etik Haftası" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, İlçe Kaymakamı Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Özbek ve Cumhuriyet Başsavcısı Ocak tarafından verildi.

Yıldız ve beraberindekiler daha sonra öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini dağıttı.

