Okullarda karne heyecanı

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde 20 bin 277 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törende, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer ve Belediye Başkan Vekili Harun Olmuş, öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şenol Ağbaba, ilçede 20 bin 277 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Okul Müdürü Ali Bodur da çalışmanın mükafatı olarak öğrencilerin tatili hak ettiğini belirtti.

Törende, birinci kademe okuma yazma kursunu bitiren Fadime Tuncay ve Güler Yücel tarafından İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

İlçe Kaymakamı Sezer ve Belediye Başken Vekili Olmuş tarafından okul birincisi Buğra Dündar, ikinci Zeynep Akdoğan ve Pınar Ateş’e başarı belgeleri verildi.