Okullarda karne heyecanı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla, Suşehri ve Zara ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Şarkışla ilçesinde 8 bin 463 öğrenci karne aldı. Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkan Vekili Cihat Gündoğdu ve Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, düzenlenen karne programlarında öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.

Mehmet Emin Tuna Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Sude İrem Sakarya takdir belgesi alamadığı için gözyaşı döktü. Teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrenciyi teselli eden Kaymakam Pektaş, Sakarya'dan daha çok çalışarak ikinci yarı takdir belgesi alma sözü aldı.

- Suşehri

Suşehri ilçesinde de 5 bin 691 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.



Kemalpaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, eğitimde sorunsuz bir dönem geçirdiklerini belirterek, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Yarıyıl tatilinde öğrencilerin kitap okumalarını, iyi dinlenmelerini ve ikinci döneme dinamik girmelerini isteyen Partal, öğrenci velilerine de tavsiyelerde bulundu.

Programa Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ve öğrenci velileri katıldı.

- Zara

Zara ilçesinde de öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Atatürk Anaokulu ile Halil İbrahim Çifci İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş ile öğrenci velileri katıldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ilçe protokolü, daha sonra karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler dağıttı.



Kaymakam Mehmet Sayın, yoğun bir eğitim öğretim döneminin ardından tatile giren öğrencilere iyi tatiller diledi.