Okullarda karne heyecanı

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yıldırım ilçesindeki Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, kent gelinde yaklaşık 570 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilerin karneleriyle ilgili ailelerine çeşitli tavsiyede bulunan Canbolat, "Çocuklarımızın karnelerine, onların kişilik gelişimini gösteren karneler olarak bakmak lazım. Dolayısıyla karneler ailelerin kendi çocukları ile ilgili daha fazla hangi alana eğilmelerini, hangi alanda yoğunlaşmasını gösteren belgeler. Onların sinirlenmesini gerektiren belgeler değil." dedi.

Konuşmaların ardından Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile öğrencilere karnelerini dağıttı.

- Eskişehir

Eskişehir'de 137 bin 961 öğrenci karne aldı. Halil Yasin İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Vali Çakacak ve Karacan, beraberindekilerle öğrencilere karnelerini ve hediye kitaplarını verdi.



Çakacak, yarı yıl tatilinin öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti, çocukların gelecek için önemli olduğuna vurgu yaptı.

- Balıkesir

Balıkesir’de 187 bin 843 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Ersin Yazıcı, Altıeylül ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, anne ve babaların çocuklarını başkalarının çocuklarıyla kıyaslamamaları gerektiğini, bunun çocuğun moral, motivasyon ve duygularını zedeleyeceğini söyledi.

Öğrencilere yarı yıl tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Yazıcı, törenin sonunda çocuklara karne ve çeşitli hediyeler verdi.

- Kütahya

Kütahya’da, 522 okulda öğrenim gören 92 bin 782 öğrenci karnelerini aldı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulundaki karne dağıtım töreninde, eğitim öğretim yılının tamamlanan ilk yarısında öğrencilerin karne heyecanlarına ortak olduklarını söyledi.

Öğrencilerin yaklaşık 4 ay okula devam ederek çalıştıklarını ve tatili hak ettiklerini dile getiren Toraman, konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile öğrencilere karnelerini verdi.

- Bilecik

Bilecik'te okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 36 bin 155 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

Vali Bilal Şentürk, Atatürk İlkokulunda çocukların karnelerini dağıttı. Şentürk, Bilecik'te eğitimin kalitesini artırmak amacıyla bir seferberlik anlayışı içinde olduklarını belirterek "36 bin öğrencimizin yanında 2 bin 800 öğretmenimiz var. Eğitimde ciddi bir atılım yapmayı hedefliyoruz. Zayi edeceğimiz, kenarda köşede bırakacağımız hiçbir öğrencimiz yok." dedi.

- Yalova

Yalova'da, 44 bin 388 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmen Yusuf Ziya ilkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karne ve hediyelerini Yalova Valisi Muammer Erol ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun verdi.

Erol, tatilde öğrencilerin aileleriyle iyi vakit geçirmelerini istedi.



