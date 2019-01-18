Okullarda karne heyecanı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kayseri'de 1103 okulda eğitim gören 305 bin 152 öğrenci, 20 bin 141 öğretmenlerinin elinden karnelerini aldı.

75. Yıl Rezan Has İlkokulunda öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Kayseri Valisi Şehmus Güraydın, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karne törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Günaydın, öncelikle eğitimde hedeflerinin tekli eğitime geçmek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 128 okulda çiftli eğitim görüldüğünü belirten Günaydın, "Bunu hızlı bir şekilde tekliye indirmemiz lazım. Bunun için de yaklaşık 50 ile 60 arasında yeni okul binasına ihtiyacımız var. Hızlı bir şekilde hem kendi imkanlarımızla hem de hayırseverlerin yardımıyla inşallah planlamamız 3 yıl içerisinde Kayseri'de tekli eğitime geçmek." diye konuştu.

- Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı Olukman Köyü Anaokulu, İlk ve Ortaokullarında karne dağıtım programına katıldı.

Çocukların hazırladığı gösterilerle başlayan programda, karne alan öğrenciler mutluluk yaşadı.



Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, karne heyecanını yaşayan öğrencilerin bir dönemi kapattıklarını belirterek, yarıyıl tatilini iyi geçirmelerini diledi.

Ders notları iyi olmayan öğrenciler için de bu tatilin fırsat olduğunu hatırlatan Ayhan, "Başarılı olan öğrencilerimizi kutluyorum. Dersleri zayıf olan öğrencilerimizin de eksiklerini gidereceklerine inanıyorum. Ailelere de bu minvalde büyük görevler düşmektedir. Çocuklarınızı sevin, kötü not nedeniyle onlara kızmayın. Bu notlar aslında biraz da ailelerin çocuklarına ayırdıkları zamanın notlarıdır.” ifadelerini kullandı.



- Nevşehir

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Göre beldesindeki Şehit Emre Fıstıkeken İlkokulu ve Göre Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı. Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Aktaş, karne dağıttı.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Aktaş, "Karnelerinizdeki notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak, iyi bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum. Yarıyıl tatilini eksikliklerinizi tamamlayacağınız, faydalı bilgiler öğreneceğiniz bir zaman dilimi olarak değerlendirin." dedi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Aktaş, okul idarecilerden okullarının başarı durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Programında, Vali Aktaş'a Göre Belediye Başkanı Mustafa Topçu ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir de eşlik etti.

- Evde eğitim gören öğrencilere karne

Kırşehir'de, doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi nedeniyle bedensel ve hafif zihinsel engelli dünyaya gelen, dilindeki felç nedeniyle konuşma güçlüğü çeken 9 yaşındaki Osman Derinyol'a karnesini Kırşehir Valisi İbrahim Akın verdi.

Osman ve ailesi, Vali Akın'ı Yenice Mahallesi'ndeki evlerinin girişinde karşıladı. Vali Akın ve anne Seval Derinyol, Osman'ı kollarından tutarak sınıf haline getirilen ve kapısında "3-A sınıfı" yazan odasına götürdü.

Osman ile sohbet ederek bazı yazıları okutan Vali Akın, evde eğitim hizmeti ile ilgili gönüllü öğretmen Senem Ercan'dan, Seval Derinyol'dan da Osman'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Evde eğitimle konuşmaya başlayan Osman'daki gelişimin çok önemli olduğunu ifade eden Akın, gönüllü öğretmen Ercan'ı da sabrı, gayreti ve çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Senem Ercan, evde eğitimin yanı sıra Osman'ın sağlık sorunlarını da göz önünde bulundurarak, özel eğitim hizmeti de vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Vali Akın'ın ziyaretinden dolayı heyecanlanan Osman Derinyol'un mutluluğu yüzüne yansıdı.

Karnesini Osman Derinyol'a veren Vali Akın, öğrencinin derslerinin de çok iyi olmasından dolayı ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi.

Osman'ın babası Ahmet Derinyol da karnesini vermek için evlerine kadar gelen Vali Akın'a teşekkür etti.

Vali Akın'a İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de eşlik etti.

- Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de akciğer rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim alan 8. sınıf öğrencisi Esma Nur Çetin'i ziyaret etti.

Şimşek ve Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Efendibey Mahallesi'ndeki evde Çetin ve ailesi ile bir süre sohbet etti.

Gösterdiği okuma azminden dolayı öğrenciyi tebrik eden Şimşek, Çetin'e yarıyıl karnesini ve takdir belgesini verdi.

Öte yandan Şimşek, kendisine yazdığı mektupla evine davet eden Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ecem Malgır'ı ziyaret etti.

Ecem'in mektubuna kayıtsız kalmayıp eşi Çiğdem Şimşek ile evine giden Vali Şimşek, Ecem'e karnesini verdi.

Ecem, bağlama çalarak misafirlere teşekkür etti.