Okullarda karne heyecanı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.

Bilge Kaan İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Muammer Köken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Kaymakam Köken, burada yaptığı konuşmada, eğitim alanında uzun bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Öğrencilerin bu tatilde bol bol dinlenmesi tavsiyesinde bulunan Köken, "Çocuklarımız çok güzel bir eğitim yılını geride bıraktı. Bir yıl daha bitti. Şimdi çocuklarımızın önünde çok güzel bir tatil var. Bol bol dinlenin. Kitap okumayı aksatmayın. Kitap okumak sizi hep bir adım ileriye taşır. İyi tatiller diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Köken ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttı.