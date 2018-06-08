Okullarda karne heyecanı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 4 bin öğrenci karne alarak tatile girdi.

Güvem İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney ve protokol üyeleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, yaptığı konuşmada, 4 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirterek, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını öğütledi.

Etkinlikte öğrenciler dans gösterisi yaptı, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve velilere ödülleri verildi.

Tören öğrencilere karnelerin verilmesiyle son buldu.



