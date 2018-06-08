Okullarda karne heyecanı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törende öğrencilere karneleri verildi.

Baldudak Ortaokulunda düzenlenen törende Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, öğrencilere karnelerini verdi.

Başarılı bir eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını belirten Bilgihan, "Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. İnşallah hepsi gelecekle ilgili kendi kararlarını ve değerlendirmelerini yaparken en mutlu olacakları seçimleri yaparlar. Ülkemize ve topluma en faydalı olacak işleri yaparlar." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Hayrettin Balcı ise öğrencilerden tatilde kitap okumalarını istedi.