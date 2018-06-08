Okullarda karne heyecanı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.

Karatekin İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı açıklamada, Çankırı genelinde 27 bin 963 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Her sonun yeni bir başlangıca işaret olduğunu belirten Öztürk, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, 1 yıl boyunca çok büyük emekler sarf ettiler. Gönüllerindeki, yüreklerindeki sevgiyi, aşkı, muhabbeti, ilim deryasını gençlere aktardılar. Dinlenmeyi hak ettiler. Yaz tatili sezonu içerisinde öğrencilerimizin sportif etkinlikler yapmasını, kitap okumasını, farklı mekanları gezmelerini, dinlenmelerini ve aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini arzu etmekteyiz." diye konuştu.