Okullarda karne heyecanı

NİĞDE (AA) - Niğde'de okullarda eğitim gören yaklaşık 70 bin öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

Niğde'de 23 Nisan Havacılar ilkokulunda 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne dağıtım töreni düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, 8 aylık uzun bir maratonu tamamlandığını belirterek, "Ben eğitim öğretim yılının sıkıntısız bir şekilde tamamlanmasından dolayı milli eğitim camiamıza teşekkür ederim. Velilerimizi de tebrik ediyorum ve tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, Vali Şimşek, sınıfları gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve şube müdürleriyle öğrencilere karnelerini verdi.