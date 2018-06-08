Okullarda karne heyecanı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 49 bin 686 öğrenci karne aldı.

Evliya Çelebi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, öğrenciler ve veliler katıldı.

Haktankaçmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde eğitim alanında uzun bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin çok çalışarak tatili hakkettiklerini belirten Haktankaçmaz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz ve aileleri için çok anlamlı bir gün. Başarılı bir eğitim öğretim yılı daha son buldu. Şimdi tatil sırasında çocuklarımızın güzel güzel tatil yapmaları gerekiyor. Karnelerinde zayıfları olan öğrencilerimizi de üzmemek gerekir. Nasıl başarı tek kişiye mal edilemezse başarısızlığı da tek öğrenciye yıkmamak lazım. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin başarısı hepimizi mutlu eder. Çocuklarımız başarılı veya az başarılı olabilir. Her çocuğun durumu farklıdır. Öğrencilerden tek isteğim tatil süresince dinlenmeleri ve bol bol kitap okumalarıdır. İyi tatiller."

Tüfekçi ise 2017-2018 eğitim öğretim yılının oldukça verimli ve başarılı geçtiğini kaydetti.

