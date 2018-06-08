Okullarda karne heyecanı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 83 bin öğrenci karne aldı.

Aksaray'da Hasandağı Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, 460 okul ve eğitim kurumundan toplam 83 bin öğrencinin karne alarak yaz tatiline girdiğini bildirdi.

Kartal, "Uzun bir eğitim maratonunun ardından 3 aylık tatil başlıyor. Tüm öğrencilerimizin yaz tatilini şimdiden tebrik ediyorum. Onlara yaz tatilinde dinlenmelerini ve dinlenirken akrabalarını ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Öğrencilerimizin tatilde bol bol kitap okumalarını istiyoruz. Bu eğitim öğretim yılında büyük emekleri olan öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum."dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Aksaray Eğitim Bir-Sen Şubesi Murat Günaydın ve öğretmenler öğrencilere karnelerini dağıtıp kitap hediye ettiler .

