Okullarda ilk yardım ve afet bilinci eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kentteki okullarda öğrencilere temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen temel afet bilinci eğitimleri kapsamında Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi, TOKİ Mesleki ve Teknik Lisesi, Fatoş Çetin ve 80. Yıl Anaokullarında öğrencilere temel afet bilinci anlatıldı.

"Afete Hazır Okul" projesi kapsamında alınacak tedbirler, afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler ile afetin ardından gelen 72 saat hakkında bilgiler aktarıldı.

Temel afet bilinci eğitimiyle öğrencilere, "Afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, yaşanılan mekanlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afetler sırasında doğru davranış şekilleri, afet bilinci kültürü, çevredeki riskler" hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere, arama kurtarma, afet ve depremde kullanılan araçlar hakkında da sunum yapıldı.

AFAD uzmanları, okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karşısında güvenlik kültürü oluşturulması için kent genelinde eğitimlere devam edecek.

Eğitim sonrası öğrencilere, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kumbarası da hediye edildi.



