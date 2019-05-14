Okullarda ilk yardım ve afet bilinci eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince ilk ve orta okullarda öğrencilere temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen temel afet bilinci eğitimleri kapsamında Öğretmen Bedia-Köksal Güler ve Muzaffer Mermer ilkokullarında öğrencilere temel afet bilinci anlatıldı.

Öğrencilere 'Afete Hazır Okul Eğitimleri' kapsamında alınacak tedbirler, afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler ile afetin ardından 72 saat hakkında önemli bilgiler verildi.

Temel afet bilinci eğitiminde öğrencilere, "Yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, afetler sırasında doğru davranış şekilleri, yaşanılan mekanlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yaşam çevremizdeki riskler, afet bilinci kültürü" konularında bilgiler aktarıldı. Öğrencilere, arama kurtarma, afet ve depremde kullanılan araçlar hakkında da sunum yapıldı.

AFAD yetkilileri, okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karşısında güvenlik kültürü oluşturulması için kent genelinde eğitimlere devam edecek.