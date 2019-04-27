Okullarda ilk yardım ve afet bilinci eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince ilk ve orta okullara, temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen temel afet bilinci eğitimleri kapsamında Kırşehir'deki özel bir okul ile Necatibey İlk ve Ortaokulları, Şehit Dr. Ulucan Dayan İlk ve Ortaokullarının öğrencilerine temel afet bilinci anlatıldı.

"Afete Hazır Okul Eğitimleri" kapsamında öğrencilere alınacak tedbirler, afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler ile afetin ardından 72 saat hakkında bilgiler verildi.

Temel afet bilinci eğitiminde öğrencilere, "Yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, afetler sırasında doğru davranış şekilleri, yaşanılan mekanlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yaşam çevremizdeki riskler, afet bilinci kültürü" konularında bilgiler aktarıldı.

Öğrencilere, arama kurtarma, afet ve deprem de kullanılan araçlar hakkında da sunum yapıldı.