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Okullararası Kros Yarışları Kahramankazan’da yapıldı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullararası Kros İl Birinciliği Yarışları Kahramankazan’da yapıldı. Belediye Spor ve Kamp Merkezi'nde ferdi ve gruplar halinde yapılan müsabakalara Türkiye’nin çeşitli...

Genel 05.12.2019, 14:53
Okullararası Kros Yarışları Kahramankazan’da yapıldı
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ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullararası Kros İl Birinciliği Yarışları Kahramankazan’da yapıldı.

Belediye Spor ve Kamp Merkezi'nde ferdi ve gruplar halinde yapılan müsabakalara Türkiye’nin çeşitli illerinden 300 civarında sporcu katıldı.

6 kategoride gerçekleştirilen Kros İl Birinciliği Müsabakaları'nda derece yapan sporcular kendi kategorilerinde Ankara’yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecekler.

Erkekler ve kızlar olmak üzere Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde düzenlenen yarışlarda sporcular bin metrelik parkuru katıldıkları kategoriye göre 2 bin ila 5 bin metre arasında koştu.

Zeminin çamur olması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan genç sporcular hem birbirleriyle hem de doğayla yarıştı. Öğretmenleri ve arkadaşları da tezahüratlarıyla onlara destek oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdal ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince verildi.

#Kahramankazan #kros yarışları
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