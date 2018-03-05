Okullara dağıtılan kitap için toplatma kararı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, “Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm" projesi kapsamında okullarda az sayıda dağıtılan kitap, içeriğindeki bazı ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı gerekçesiyle toplatıldı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte başlatılan "Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm" projesi kapsamında okullarda az sayıda dağıtılan kitap, içeriğindeki bazı ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı haberinin medyada yer alması üzerine okullardan toplatıldı.

Valilik konuyla ilgili inceleme başlattı.

