Okullar ve çevresindeki güvenlik tedbirleri görüşüldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 2018-2019 eğitim-öğretim yılın öncesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Merkezinde tertip edilen toplantıda, okullar ve çevresindeki güvenlik tedbirleri ele alındı.

Vali İbrahim Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının, yeni eğitim-öğretim yılında bütün okullarda güven ortamını sağlayarak, öğrencileri bütün zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve fiziksel ve ruhsal yönden daha sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamak olduğunu belirtti.

Toplantıda il genelinde eğitim-öğretim konusunda alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirileceğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"2016 yılında İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile çocuklarımızın evlerinden okula, okuldan da evlerine gideceği süre içerisinde güvenli bir eğitim-öğretim hayatı geçirmeleri, şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer kötü alışkanlıklardan korunmaları ve ülkemize yararlı bireyler olarak yetişmeleri için bütün güvenlik tedbirlerinin alınması amaçlandı. Okul ve çevrelerinde asayiş, terör, trafik, uyuşturucu konuları ile çocuklarımızın eğitimlerini kötü yönde etkileyen internet cafe, oyun salonu, park, bahçe gibi yerlerde gerekli kontroller yapılacaktır."

Okul kantinlerinde personel ile servis şoförlerinin gerekli inceleme ve kontrollerinin yapılacağını, çocukların girmesinin yasak olduğu yerlerde uygulamalara devam edileceğini belirten Akın, tekel ve alkol satışı yapan, şans oyunu oynatan yerlerin okula en az 200 metre mesafede olacağını, okul binalarının denetim ve kontrollerinin devam edeceğini aktardı.

Yeni eğitim öğretim yılında okul müdürlerinin hem okulun içini, hem de dış bölgeleri yakından takip etmesinin güvenli eğitim ortamının oluşmasına katkı sağlayacağına işaret eden Akın, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin iyi bir eğitim-öğretim görerek geleceğe iyi bir şekilde hazırlanmasında hepimize önemli görevler düşmektedir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin örnek aldığı kişilerdir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin çocuklarımızı en iyiye yönlendireceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.