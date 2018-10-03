Okulda iki öğrenciye darp iddiasına soruşturma

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir ortaokulda iki öğrencinin okul müdürü ve yardımcısı tarafından darbedildiği iddiaları üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Alibaba Mahallesi'ndeki bir ortaokulda iki öğrencinin müdür ve müdür yardımcısı tarafından darbedildiği iddiaları üzerine soruşturma açtı.

Darbedildiği iddia edilen iki öğrenciden A.T.K. (13), babası M.K. ile polis merkezine giderek okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Baba M.K, polis merkezi önünde basın mensuplarına, çocuğunun okul müdürü tarafından dövüldüğünü ileri sürdü.

Bir başka öğrencinin suç işlediğini öne süren M.K, şu iddialarda bulundu:

"Diğer arkadaşları da müdürüne giderek şikayetçi oluyor. Benim çocuğum da yanında bulunduğu için 'o çocuk da vardı' diye hitap ediyorlar. Benim çocuğumu da müdür odasına alıp kimsesiz bir yerde çocuğum bayılana kadar dövüyor. Elinde yüzünde parmak izleri belli, darp raporu aldım."

Dayak yediği iddia edilen öğrenci A.T.K. ise olayda kendisinin bir suçunun bulunmadığını savunarak, "Yanımdaki çocuk arkadaşlara cinsel organını gösterdi. Arkadaşlar da gidip müdüre şikayet etti. Okul müdürü de ben yanında olduğum için beni de aldı. Odasına götürdü onlara kağıt yazdırdı, daha sonra bizi dövdü ve hakaret etti. Ben kriz geçirdim. Bana 'yalan söylüyorsun' diyerek hakaret etti. Hastaneye giderek darp raporu aldık." diye konuştu.

Okul idarecileri ise darp olayının asılsız olduğunu iddia ederek, iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını belirtti.