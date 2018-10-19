Okulda hijyeni sağlayan ürünler Hepsiburada’da

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, okula dönüş kampanyalarındaki yoğun talebin ardından, şimdi de Kurumsal Sağlık Dergileri Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Uyanık’ın önerileriyle öğrencilerin okulda hijyeni sağlamak için kullanmaları gereken ürünleri paylaştı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, okula dönüş döneminin ardından, öğrencilere yönelik hijyen ürünlerine olan talebi inceledi.

Trend verilerine göre, çocuklar için köpüklü el sabunlarında yüzde 78, klozet örtülerinde yüzde 100, çocuklara özel organik diş macunlarında ise yüzde 400 artış görüldü. Çocuklara yönelik hijyen ürünlerini en çok 35-45 yaş aralığındaki anne babaların tercih ettiği ortaya konuldu. İl dağılımına bakıldığında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Gaziantep, Tekirdağ, Konya illeri sırasıyla hijyen ürünlerine en çok ilgi gösteren iller olarak sıralandı.

Hepsiburada, eksiksiz bir hijyen sağlamak adına, el yıkamanın öneminin yanı sıra doğru el sabununun ve destekleyici ürünlerin kullanımının da önemli olduğunu vurguluyor. Küçük boyutta üretilen pompalı sabunlar miniklerin okul çantasına kolay sığarken aynı zamanda, köpük formunda olmasıyla pratik bir şekilde durulanabiliyor. Sabunların yanı sıra el dezenfektanları ve mini kolonyalar da hijyeni sağlayan diğer ürünler arasında yer alıyor.

Klozetler hijyen konusunda en titiz olunması gereken bölgelerden. Çocuklar için üretilen küçük klozet örtüleri sayesinde tüm klozetler hijyenik hale geliyor. Geniş kenarları ile çocukların istenmeyen yerlere temas etmelerini engelleyen klozet örtüleri onları mikroplardan da uzak tutuyor.





- Ağız bakımı alışkanlığı çocuklukta kazanılıyor





Erken yaşta doğru ağız bakım kurallarını öğrenmek çürüklerin önüne geçmek ve ağız sağlığını sağlayabilmek için oldukça önemli. Hepsiburada, diş macunu seçerken çürükleri önlemeye yardımcı florürlü diş macunlarını kullanılmasını öneriyor.

Çocukların evde veya okulda dişlerini fırçalarken kullanabilecekleri, zararlı madde içermeyen, içeriğinde papatya özü, gliserin bulunan organik diş macunları Hepsiburada’da müşterilere sunuluyor.

Kurumsal Sağlık Dergileri Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Uyanık’ın okulda hijyeni sağlayan ürün seçimleri Hepsiburada’da "https://www.hepsiburada.com/aysegul-uyanik-ornekal-oneriyor-c-80459153" adresinde bulunabiliyor.