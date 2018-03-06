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Okulda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Deprem Haftası dolayısıyla bir okulda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi'ndeki tatbikat öncesinde öğrencilere, deprem ve yangın anında nasıl davranmaları...

06 Mart 2018 Salı 17:31
Okulda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Deprem Haftası dolayısıyla bir okulda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi'ndeki tatbikat öncesinde öğrencilere, deprem ve yangın anında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

Daha sonra senaryo gereği, Çankırı merkezli 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çalan siren sesiyle sınıflarında sıraların altına giren öğrenciler, ikinci alarm sesiyle bahçedeki güvenli alana çıktı.

Okulda mahsur kalan öğrencilerin bazıları AFAD ekibi tarafından camdan tahliye edildi, bazı yaralılar da sedye ile ambulanslara taşındı.

İtfaiye ekibi, mahsur kalan bir öğrenciyi pencereden itfaiye merdiveninin sepetine alarak kurtardı.

İtfaiye ekipleri, bulunamayan bir öğrenciye de özel eğitimli köpek sayesinde ulaşarak binadan çıkardı.

AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikat, başarılı bir şekilde tamamlandı.

Daha sonra öğrencilere, yangının nasıl söndürülmesi gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, afetin her türlüsünün Türkiye ve dünyanın gerçeği olduğunu söyledi.

Dünyanın sürekli evrildiğini, afetler yaşandığını anlatan Aktaş, "Önemli olan afetin olacağını varsayarak başımıza gelmeden önlemimizi almak. Bu konuda bütün halkımızı ve görevlilerimizi bilinçlendirmek. Yapılan bu faaliyetler de bunun bir parçası ve oldukça başarılı oldu. Umarım afet olmaz ama olursa devlet olarak hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.

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AfadçankırıÇankırı Belediyesi İtfaiye MüdürlüğüDepremKurtarma Tatbikatı
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