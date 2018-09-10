Okula yeni başlayan öğrenciler eğlenerek uyum sağlıyor

ANKARA (AA) - Okula ilk adımlarını atan anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri Uyum Haftası'nda düzenlenen etkinliklerle "ikinci yuvaları"na alıştırılıyor.

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, İbrahim Akoğlu İlkokulu'nda öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla Okula Uyum Haftası etkinliği düzenlendi.

Okula yeni başlayan öğrenciler, müzik ve şiir dinletisiyle eğlenirken bir taraftan da sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı buldu.

Müzik ve şiir dinletisinin ardından sınıflara geçen öğrencilere, öğretmenlerinin hazırladığı küçük hediyeler verildi.

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun ilk haftasında öğretmenler kadar velilere de sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.

"Çocukları diğerleriyle kıyaslamayın ve rekabet ortamına sokmayın." uyarısında bulunan Işık, "En büyük yanlışlardan birisi çocukların okuma ve yazma konusunda baskı altında tutulması. Hatta önceden okuma ve yazmayı öğreten veliler var. Bu öğrenciler okula başladıklarında ciddi uyum sıkıntıları çekiyorlar. Birinci sınıfta öğrenecekleri birçok bilgiyi önceden bildikleri için yeni öğrenecek bir şeyleri olmuyor." ifadelerini kullandı.

Işık, her çocuğun kendine özgü bir özelliğinin olduğunu, velilerin baskıcı yöntemlere başvurması durumunda çocuğun bundan olumsuz etkileneceğini söyledi.

Okuldaki müfredatın veliler tarafından da hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Işık, "Çocuklar bu programla eğlenerek okullara alışacak. Okula uyum haftası boyunca okula yeni başlayacak öğrencilerin arkadaşları ve öğretmenleriyle sağlıklı bir şekilde iletişime geçmesini hedefliyoruz. Bu süreçte veli ve öğretmen uyumu çok önemli. Veliler heyecana kapılmadan okul müfredatını izlemeli." değerlendirmesini yaptı.

- Programın hedefi "çocuklara güvende olduklarını hissettirmek"

İbrahim Akoğlu İlkokulu öğretmenlerinden Seçkin Gültekin de "çocuklara güvende olduklarını hissettirme" hedefine yönelik etkinliklerde çocukların eğlenerek okula adapte olmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Gültekin, okulun ilk günlerinde anne ve babaların da çocuklar kadar tedirgin olduğunu, çocuklarla beraber sıralara oturarak ve öğretmenleri tanıyarak bu tedirginliklerin aşıldığını belirtti. Gültekin şunları kaydetti:

"Çocuklar ve aileler oyunlarla, etkinliklerle bir aylık süreçte tüm korkularını yenecekler. Öğrencilerin adaptasyon sürecinde belirli bir süre veliler de onlara eşlik edecek, akşam da güvenli bir şekilde velileri tarafından alınacaklar. Bu şekilde çocuklar 'Akşam annem beni almaya gelecek. Burası güvenli bir yer.' diye düşünecek. Tüm sorunlarımızı veliler ile koordineli bir biçimde çözmeye çalışıyoruz. Bunun için ilerleyen günlerde velileri evlerinde ziyaret ederek çocukların bizi aileden biri olarak görmelerini sağlamak istiyoruz. Burası onların ikinci yuvası."