SİVAS (AA) - Sivas'ta, yeni eğitim öğretim döneminde okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayan öğrenciler için okula uyum haftası başladı.

Hafta kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nda öğrenci velileri, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri kahvaltıda bir araya geldi.



Kahvaltı sonrası öğrencilere ve velilere eğitim sistemi ve bu hafta yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.



Daha sonra balonlarla süslenmiş koridorlardan geçerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Sınıflarına geçen birinci sınıf öğrencileri ilk dersin heyecanını yaşadı.

Yenilenen binası, derslikleri ve eğitim kalitesi ile akademik eğitime yeni bir heyecan katacak olan CÜ Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Kübra Yerlikaya Alim, oryantasyon eğitimine başladıklarını belirterek, bu sürecin öğrenciler ve veliler için önemli olduğunu belirtti.



Çocukların okula yeni başladığında karmaşa ve kaygı duyabileceğini dile getiren Alim, "Velilerimiz biraz sabırlı olmalı. Bu kaygıyı normal karşılayıp, çocuklarını her gün düzenli olarak okula getirmeli." dedi.

