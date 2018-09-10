Okula uyum haftası başladı

ANKARA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana sürüyor.
Bu kapsamda okula uyum haftasında "çocuk-aile-öğretmen tanışma", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenlenecek.
Bugün başlayan uyum haftası, 14 Eylül Cuma sona erecek.
Muhabir: Ahmet Sertan Usul