Okula uyum haftası başladı

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana sürüyor.

Bu kapsamda okula uyum haftasında "çocuk-aile-öğretmen tanışma", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenlenecek.

Bugün başlayan uyum haftası, 14 Eylül Cuma sona erecek.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul