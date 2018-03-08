ANKARA (AA) - Çubuk ilçesindeki bir ilkokula arıtmalı su sebili konuldu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ali Bodur, hayırseverlerin katkılarıyla okula arıtmalı su sebili aldıklarını söyledi.

Bu sayede öğrencilerin arıtılmış su içeceklerini belirten Bodur, şunları kaydetti:

"Okulda 900 öğrencimiz var ve sürekli koşturdukları, oyun oynadıkları için çok fazla suya ihtiyaç duyuyorlar. Biz de bu sorunu çözmek istedik. Günlük 1,5 ton arıtma yapabilen bir sistem kurduk. İleri teknoloji filtre ile şebeke suyunu içilebilir suya çeviren bu sistem, ince ve kalın tortuları, pas, çamur, kireç ve bakterileri temizleyerek suyu saf hale getiriyor. Mineral filtreleri ile suyun ph derecesini artırıyor."