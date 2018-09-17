Okul servisi ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de okul servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 4'ü öğrenci, 7 kişi yaralandı.
Kadir Kayalık (54) idaresindeki 38 S 0712 plakalı servis ile Mustafa Kara (35) yönetimindeki 38 UT 701 plakalı minibüs, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 821. sokak ile 824'üncü sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle sürüklenen servis aracı devrildi. Kazada servis şoförü Kayalık, aynı araçtaki 4 öğrenci ile servis rehberi ve minibüsün şoförü Kara yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.