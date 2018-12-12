"Okul polisi" zihinsel engelli kadını yangından kurtardı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangında mahsur kalan zihinsel engelli kadın, 2 "okul polisi" tarafından kurtarıldı.

Şarhöyük Mahallesi Güzelyurt Sokak'ta, Gülbiye Ulusoy'a (41) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yeri yakınlarında bulunan Korgeneral Lütfi Akdemir İlkokulu'nun önünde görev yapan ve öğrencilerin güvenliğinden sorumlu olan 2 "okul polisi", dumanların yükseldiği eve gitti. Kapıyı kırıp içeri giren polisler, baygın haldeki Ulusoy'u, yangına müdahale eden itfaiye ekipleriyle dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Gülbiye Ulusoy, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ulusoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Mahalle sakinleri, zihinsel engelli kadını kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, Gülbiye Ulusoy'un evde yalnız yaşadığı ve bir yakını tarafından ihtiyaçlarının giderildiği öğrenildi.

