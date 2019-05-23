Okul müdürleri iftarda buluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde merkez ve köylerde görev yapan okul müdürleri iftar programında bir araya geldi.

İl merkezindeki Paşabahçe mesire alanında düzenlenen iftar programında konuşan Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, manevi değeri yüksek olan ramazan ayında bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Gül, "Ulaş Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bin 458 öğrenci ve 135 öğretmenimizle büyük bir aileyiz. Bu ailenin kaptanları bizleriz, sizlersiniz. Geleceğin Türkiye'sini yetiştiriyoruz. Vatanını, milletini ve bayrağını seven gençler yetiştirmek için büyük bir gayret ve amaçla hep birlikte çalışıyoruz. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Serhat Duman ile okul müdürleri katıldı.