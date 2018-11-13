Okul meclis başkanlığına seçilen görme engelli öğrenci altınla ödüllendirildi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Anadolu Lisesi okul meclis başkanlığına seçilen görme engelli öğrenci, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın tarafından altınla ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul meclis başkanlığı için aday olan 11. sınıf öğrencisi görme engelli Cihan Seyhan, projelerini öğrenci arkadaşlarına anlatarak seçimlerde destek istedi.

24 Ekim'de gerçekleştirilen seçim sonrası 596 oydan 275'ini alan Seyhan, rakiplerine oranla açık ara farkla başkanlığa seçildi.

Görme engelli Seyhan'ın başarısı için okulunda tören düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, programda yaptığı konuşmada, görme engelli Seyhan'ı tebrik ederek, "Sizlere tavsiyem şudur sevgili öğrenciler, engelli olarak tanımlanan kardeşlerimize yardımcı olun. İlerde hepiniz makam sahibi olacaksınız. O zamanlar da engelli kardeşlerinizi ihmal etmeyin ve onlarla ilgili her türlü etkinliğe katılın." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) koordinatörü ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı da engellilere yardımcı olunması hususunda öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Kültürel etkinlikler hususunda Okul Meclis Başkanlığına seçilen Cihan Seyhan kardeşimize bizler de elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Her konuda yardımcı olmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Seyhan ise seçim sürecini anlatarak, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Seyhan'a görme engellilerin kullandığı yazı tableti, kalem ve baston hediye edildi. Başkan Yardımcısı Özaydın ise Seyhan'ı altın taktı.



Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun ve görme engelli öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.







