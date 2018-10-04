Okul kantinleri denetlendi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Eğitim öğretim döneminin açılmasıyla öğrencilerin okul kantinlerinden sağlıklı şekilde yararlanabilmeleri için zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Tuncay Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların açılmasıyla öğrencilerin güvenliği açısından denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Bu denetimleri her yıl yaptıklarını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konularında da çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Görevli arkadaşlarımız denetimlerde çalışmalarını son derece büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor. Kantinler dışında denetimlerimiz de sürüyor. Gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, yangına karşı alınan önlemler, haşere ve kemirgenler, gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri gibi konularda da denetimler yaptı."