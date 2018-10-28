Okul inşaatında toprak kayması: 1 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bir okul inşaatının kanalizasyon hattının kazısında çalışan işçilerden biri toprak kayması sonucu yaralandı.Kenbağ mevkisinde okul inşaatının kanalizasyon hattı için kazılan çukurda toprak kayması meydana...