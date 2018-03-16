Okul duvarlarını şehit isimleriyle kapladılar

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Ankara Atatürk Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, okul duvarlarına Çanakkale Savaşı'nda şehit olan 50 bin 618 askerin adını yazdıkları kağıtları yapıştırdı.

Projeyle ilgili AA muhabirine bilgi veren resim öğretmeni Barçın Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü öncesinde, "Unutma Diye" adlı projeyle Çanakkale şehitlerinin isimlerini hatırlatma kağıtlarına yazdıklarını söyledi.

Gümüş, Çanakkale Savaşı hakkında internette araştırma yaparken, Çanakkale Savaşı şehitlerinin isimlerinin olduğu listelere ulaştığını belirterek, listelerdeki şehitlerin künyelerini okuduğunda, her birinin çok kıymetli olduğunu bir kez daha hissettiğini ifade etti.

Şehitlerin isimlerini teker teker anmak ve duyurmak için ne yapabileceğini düşündüğünü söyleyen Gümüş, "Her bir şehidin ismini hatırlatma kağıtları üzerine yazarak okulumuzun duvarlarına yerleştirelim ki tüm öğrencilerimiz hepsinin kıymetini anlasın istedim." dedi.

Gümüş, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan 50 bin 618 Mehmetçiğin ismini, iki aylık bir çalışmayla teker teker hatırlatma kağıtlarına yazdıklarını belirterek, "Şehit isimlerinin yazım aşamasını, 450 öğrenciyle gerçekleştirdik. Hatırlatma kağıtlarının duvarlara yapıştırılmasını ise 600 civarında öğrencimiz, öğretmenlerimiz ve yönetimimizle yaptık." diye konuştu.

Vatan uğruna canını fedan eden Çanakkale şehitlerinin isimlerinin, okullarının duvarlarında olmasının, öğrenciler üzerinde farkındalık oluşturduğu vurgulayan Gümüş, öğrencilerin bu sayede, vatan toprağının ve refah içinde yaşayabilmenin değerini daha iyi anladıklarını kaydetti.

Lisenin 10. sınıf öğrencisi Ahmet Alp Arslanoğlu ise her bir şehidin kendileri için çok değerli olduğunu dile getirerek, "Kağıtlara isimleri yazarken, hepsinin hayatları, hayalleri olduğunu ve bunların bizim şehitlerimiz olduğunu düşündüğümüzde çok etkilendik. Çünkü çok fazla yiten hayat ve hayal vardı. Hepsinin sevdikleri vardı. Bunlar da bizi çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Hazırlık sınıfı öğrencisi Bilge Çilingir de şehitlerin isimlerini yazarken, Çanakkale Savaşı'nda ne kadar çok şehit verildiğinin farkına vardıklarını ve çok duygulandıklarını anlattı.