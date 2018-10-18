Okul dışında hem okudular hem okuttular

ANKARA (AA) - Tevfik Fikret İlköğretim Okulu öğrencileri, okuma alışkanlığını artırmak için okul çevresindeki alanda kitap okudu, Ankaralılara kitap dağıttı.

Öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlarla 2001'den bu yana her gün aynı saatte, 15 dakika boyunca sessizce kitap okunan Ankara Tevfik Fikret İlköğretim Okulunda, uygulama bu kez okul dışında gerçekleştirildi.

İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri, okuma saatinde sınıfları yerine okul çevresindeki alanda kitap okudu, Ankaralılara kitap dağıttı.

Ankara Tevfik Fikret İlköğretim Okulu Genel Müdürü Ayşe Başçavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında 2001'den bu yana uygulanan okuma saati etkinliğinde her gün, hep birlikte 15 dakika kitap okuduklarını söyledi.

Başçavuşoğlu, "Çalışanımız, santraldeki görevlimiz, öğretmenlerimiz, ben, tüm okulumuz, 2001'den bu yana, 15 dakika her gün kitap okuyoruz. Bu yaptığımız uygulama daha sonraki yıllarda bir Fransız gazeteci tarafından fark edilip, haberleştirildi. Bunun üzerine Fransız Kültür Bakanı ve Fransız Bilim Akademisi bu konuya ilgi duydular." diye konuştu.

Fransa'daki bir kitap fuarına giderek uygulamayı anlattığını belirten Başçavuşoğlu, "Şu anda Fransa'da 700 okul her gün 15 dakika okuyor, aynen bizim yaptığımız gibi. Biz örnek olduk." ifadesini kullandı.

Çevrelerindeki insanları duyarlı kılmak, farkındalık yaratmak amacıyla bugün dışarı çıktıklarını ifade eden Başçavuşoğlu, "Çünkü günümüzde artık kitabın yerini cep tabletler, cep telefonları aldı. Oysa kitaba dokunmak, kitabı seçmek, koklamak, hissetmek bunlar çok farklı duygular." değerlendirmesini yaptı.

Bu duyguları etraftaki insanlara da aktarmak istediklerini dile getiren Ayşe Başçavuşoğlu, bu isteklerini, ilkokul 3. sınıfların bu sosyal sorumluluk projesi ile hayata geçirdiklerini kaydetti.

Okul öğretmenlerinden Nihal Evirgen de okulda 2001'den bu yana her gün 15 dakika kitap okuduklarını belirterek, "Bu öyle güzel yerleşti ki o saat gelince bizim hatırlatmamıza gerek kalmıyor. Çocuklar kitaplarını alıp yerlerine oturuyorlar ve 15 dakika hep beraber kitap okuyoruz. Okulların hem bireylere hem topluma katkıları vardır. Biz bugün okulun topluma katkısını aktarmak, velilere ve topluma 'biz kitap okuyoruz siz de okuyun' mesajını vermek için geldik." diye konuştu.

Etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler, okul karşısındaki alanda bulunan banklara oturarak, kitap okudular. Öğrenciler, daha sonra çevredeki kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlara kitap hediye etti.