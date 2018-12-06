Okul çıkışları öğretmen, veli ve öğrencilere emanet

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce okul çıkışlarında trafik güvenliğini sağlamak üzere öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 47 kişiye okul geçidi eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamayla okul geçidi eğitim programını tanıttı.

Trafik konusunu önemsediklerini belirten Aktürk, trafikte eğitilmiş insanların sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Eğitimin doğumun ardından başlayıp insanın ölümüne kadar devam eden bir süreç olduğuna dikkati çeken Aktürk, şöyle konuştu:

"Küçük yaşlarda alınan eğitimler insanın bilinç altına yerleşiyor ve kalıcı oluyor. Bu yüzden çocuklarımızın trafik eğitimi alması konusunda biraz daha istekliyiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız ortak çalışmalar konusunda arkadaşlarımızın belirlenen okullara giderek ana trafik kurallarını anlatmaya çalışıyorlar. Okul geçidi görevlisi kapsamında da yine Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarda kentte 25 öğrenci, 9 öğretmen ve 13 veli olmak üzere toplam 47 kişiye gönüllü okul geçidi görevlisi unvanı vereceğiz. Bunun için onları eğitimden geçireceğiz. Eğitimi alan öğrenci, öğretmen ve veliler okulların önünde görev alacaklar. Bunun için hava şartlarını göz önünde bulunduracağız. Okula gelirken ve evlerine giderken trafiği durdurmaları gerektiği zaman levhalarını gösterip trafiğin durmasını sağlayacaklar."

Aktürk, gönüllü okul geçidi görevlilerin eğitimin ardından tam yetkili olacaklarını ifade ederek, tutmuş oldukları tutanakların kendileri için kurallara uymayan insanların cezalandırılması için yeterli olacağını dile getirdi.

Amaçlarının küçük yaştaki çocukların trafiğin ciddiyetiyle tanıştırmak ve trafik konusunun ciddi bir alan olduğunu anlatmak olduğunu aktaran Aktürk, şunları aktardı:

"Emniyet kemeri takma oranımız da Türkiye ortalamasının altında. Yapmış olduğumuz çalışmalarda, yol kullanıcılarının ve sürücülerin yüzde 17'si şehir içerisinde emniyet kemeri kullanıyor. Bu bilgilendirme faaliyetlerimizden sonra yaptığımız sayımlarda rakamın yüzde 25'lere çıktığını tespit ettik, ancak bu yeterli değil. 2018 yılında 7 ölümlü trafik kazasında 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz, vatandaşımızın canını ve malını önemsiyoruz."

Aktürk, sürücüleri, kış aylarının gelmesiyle araçlarının bakımını yaptırmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda da uyardı.