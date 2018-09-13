Okul çağındaki çocuklara beslenme uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Suat Türkoğlu, okul çağındaki çocuklara sağlıklı beslenme ve yaşam biçimi alışkanlığının kazandırılması uyarısında bulundu.

Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ve gençlerin besinlerin bileşimini oluşturan ve insan organizması için gerekli olan proteinler, yağlar, karbonhidratlar, mineraller, vitaminleri sağlıklı ve dengeli bir şekilde tüketmeleri gerektiğini belirtti.

Aşırı enerji alımı ve fiziksel aktivite azlığının obeziteye yol açtığına vurgu yapan Türkoğlu, fiziksel aktivitenin her gün 1 saat olması gerektiği ve çocukların televizyon, bilgisayar, tablet için harcadıkları zamanın sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.

Sağlıklı beslenmenin besin çeşitliliğine dayalı olduğunu ve günlük gereksinim duyulan enerji ve besin ögelerinin besinlerle vücuda alınması gerektiğini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Süt ve sür ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar, ekmek ve tahıllar, sebzeler, meyveler kesinlikle tüketilmelidir. Uykuda geçen uzun açlık sürecinden sonra çocukların güne besleyici bir kahvaltıyla başlaması sağlığı ve başarıyı destekleyecektir. Yumurta, protein kalitesi en yüksek olan yiyecektir. Bunun için bebek ve çocukların her gün 1 yumurta tüketmesi yararlıdır. Sebze ve meyvelerin çiğ tüketilmesi tercih edilmelidir. Birçok vitamin ve mineral, sebze ve meyvelerin özellikle dış yapraklarında, kabuğunda veya kabuğun hemen altındaki kısımlarında bulunur. Çocukların günün önemli bir bölümünü okulda geçirdiği düşünüldüğünde okulda beslenmeleri önem kazanmaktadır. İki ana öğün arasında açlık hisseden çocuk, besleyici değeri düşük, sağlıksız yiyecek ve içeceklerle karın doyurabilir. Bunun için beslenme çantasıyla aç kalmalarının önüne geçilebilecek sağlıklı besin tüketimini sağlayacak öğünler verilmelidir."