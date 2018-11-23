Okul bahçesinde eğlenerek öğreniyorlar

KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, öğretmenler tarafından başlatılan "Eğlenerek öğreniyoruz" projesi ile okul bahçesi adeta bir eğitim merkezi haline getirildi.

Daha önce köy statüsünde olan, ilçeye bağlı Hoyukkuyu Mahallesi'nde bulunan okulun bahçesinde, öğretmenlerin çizerek renklendirdiği oyun alanları, şekiller ve bilgi kutucukları, öğrencilerin oyun oynayarak birçok bilgiyi daha hızlı öğrenmelerine katkı sağlıyor.

- "Okul bahçelerinin otopark olarak kullanıldığını gördük"

Okulun öğretmenlerinden Gökçen Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl öğretmen Mevlüt Ok'un "Çocuklara bilgileri daha kolay nasıl öğretiriz" düşüncesi üzerine böyle bir projenin başlatıldığını söyledi.

Öğrencilerin okul bahçesinde neler oynadıklarını gözlemlediklerini anlatan Çelik, "Gözlemlerimizde birçok okulun bahçesinin boş, asfalt ve parke kaplı olduğunu, hatta bazı okul bahçelerinin otopark olarak kullanıldığını gördük. Okulumuzun bahçesine çeşitli bilgileri içeren çizimler, bilgi kutucuklarını öğrencilerin oyunlarına uyarlayarak çizdik. Necmettin Erbakan Üniversitesinden gelen öğrencilerin desteği ile bunları renklendirdik." diye konuştu.

- "Çizimlerle öğrenme merkezine dönüştürdük"

Sınıf öğretmeni Cennet Babun ise eğlenerek öğrenmeyi sağlayan projenin, öğrencilerin öğrenmesine büyük katkısı olduğuna dikkati çekti.

Amaçlarının, çocukların eğlenerek öğrenmesi olduğunu vurgulayan Babun, şunları kaydetti:

"Okulun bahçesini çizimlerle öğrenme merkezine dönüştürdük. Öğrenciler oynayarak öğrenmeyi çok sevdi. En çok oynadıkları seksek oyununu, ritmik sayma oyununa çevirdik. Uzunluk, ağırlık ve zaman ölçü birimlerini bir yerde topladık. Köşe kapmaca oyununda, 'noktayla ünlem yer değiştirsin, soru işaretiyle virgül yer değiştirsin' diyoruz. Virgüle gelen öğrenci virgülü, ünleme gelen öğrenci ünlemi açıklıyor. 100'lü tablomuzda çocuklar 100'e kadar saymayı ve yazmayı öğreniyor."

Babun, satranç gibi çeşitli zeka oyunlarının çizimlerini de yaptıklarını dile getirerek, "Küçükler, büyük öğrencilerin oyunlarını izlerken birçok bilgiyi erkenden öğrenebiliyorlar. En önemlisi de çocuklar, sınıf dışında oyun ortamında eğlenerek öğreniyor. Sınıfta öğreteceğimiz birçok bilgiyi bu proje ile çok daha hızlı ve kolay öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.



